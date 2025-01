Marano, rubano un cane e poi lo abbandonano in via Del Mare. L’animale viene investito da un’auto, ora è in condizioni critiche

611 Visite

Una storia triste, spregevole arriva da Marano, dove ieri sera in via Del Mara un cane – in precedenza rubato da un’abitazione di via Recca – è stato verosimilmente abbandonato in strada. Un pastore tedesco, poi investito da un’auto e che ora versa in condizioni critiche. Il cane è stato soccorso da una passante e successivamente, da quanto se ne sa, da personale Asl. I carabinieri della locale compagnia sono sulle tracce dei balordi che l’hanno rubato e poi abbandonato in via Del Mare. E’ probabile che non siano riusciti a trattenere l’animale e se ne siano liberati in malo modo. Una vicenda triste, agghiacciante.













