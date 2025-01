Quarto, alla Montalcini il nuovo libro di Andrea Sannino

La presentazione a Quarto, lunedì 13 gennaio, alle ore 11.00, nell’Aula magna dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini”.

NAPOLI – Il nuovo anno di Quarto parte dai giovani con la presentazione lunedì 13 gennaio, alle ore 11.00, nell’Aula magna dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” (Via Vaiani 44) del libro “Prima di abbracciame” (Ed. MEA) di Andrea Sannino. All’incontro moderato da Geltrude Vollaro e Franco Simeri della Mea Edizioni interverranno il sindaco di Quarto Antonio Sabino, la vicesindaco e assessore agli eventi di Quarto Annarita Ottaviano, l’assessore alla cultura, all’ istruzione e alla legalità di Quarto Raffaella De Vivo e la dirigente scolastica Isis Montalcini Rosanna Stornaiuolo.

La prefazione del libro è di Maurizio de Giovanni. Il volume esordio letterario del cantante Andrea Sannino è una storia di vita, di vicoli, di amicizie, di coincidenze e di amore. Amore per la sua Napoli, per la sua famiglia e per sua moglie Marinella. Un viaggio nell’anima in cui ogni pagina trasuda di umanità, di sacrifici, di cadute e di risalite.

«La presentazione del libro del cantante Andrea Sannino è il migliore augurio di buon anno e buon percorso di vita che si possa dare ai giovani di Quarto. La nostra città sta cercando e trovando nella cultura e nell’arte risorse e motivazioni di crescita per il futuro e un giovane cantante che parla alle nuove generazioni può riuscire sicuramente a dare forza e sostegno a tale processo» ha dichiarato il sindaco di Quarto Antonio Sabino:

Per la vicesindaco e assessore agli eventi di Quarto Annarita Ottaviano «L’ amministrazione di Quarto con la testimonianza del cantante Andrea Sannino vuole trasmettere ai giovani del territorio che con la determinazione e la perseveranza si possono realizzare i propri desideri. I ragazzi devono sentirsi meno insicuri, piacersi di più e credere nelle loro capacità. Questa consapevolezza permetterà loro di avere un orientamento per quando dovranno scegliere che strade prendere a certi bivi della vita».

«Sono lieta della presenza a Quarto di Andrea Sannino, che già due anni fa aveva donato gioia e allegria alla festa patronale con il suo concerto. Essere in una scuola di Quarto è ancor più significativo: la sua esperienza di ragazzo dei nostri tempi e dei nostri luoghi raccontata in un libro, diventa un messaggio vivo, forte, intenso per tanti giovani: bisogna credere nei propri sogni e impegnarsi per realizzarli», ha concluso l’assessore alla cultura di Quarto Raffaella De Vivo.

L’evento promosso dal Gruppo Archeologico Kyme con Anna Abbate, Sonia Gervasio e Barbara Melcarne è patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del cartellone “La magia del Natale. Quarto in festa: tra cultura, legalità, tradizione e fede”.