Marano, grande successo per l’evento: “La diagnosi precoce sul territorio con impiego di tecnologie strumentali di I livello”

175 Visite

Grande successo in termini scientifici e di partecipazione per l’evento “La diagnosi precoce sul territorio con impiego di tecnologie strumentali di I livello. Risposte sul piano sanitario e sociale” che si è svolto lo scorso Venerdì 3 Gennaio 2025, presso il Teatro della scuola Vittorio Alfieri di Marano di Napoli.

Al convegno, organizzato dal Dr. Luigi Pezzella, Medico Chirurgo esperto di Tecnologie Diagnostiche Ecografiche, che ha visto la moderazione degli interventi a cura del Dr. Gennaro Pezzella, Responsabile del Poliambulatorio SASN marittimo-aereo, Ministero della Salute di Ercolano-Torre del Greco, hanno partecipato alcune tra le più apprezzate professionalità e figure di spicco nel panorama medico e sanitario locale e nazionale.

“Sono emozionato nell’aver rivisto tutti i pazienti – ha concluso a margine dei lavori visibilmente commosso il Dr. Luigi Pezzella -. Ringrazio le istituzioni per la vicinanza, i relatori che hanno arricchito l’evento, i pazienti, la cui presenza e coinvolgimento hanno reso questo incontro ancor più significativo. Un grazie speciale a mio fratello Gennaro Pezzella che con la sua esperienza e competenza ha moderato questo incontro e l’Event Manager Ing. Mario Emanuele De Simone che ha contribuito in maniera determinante alla buona riuscita dell’evento. Quando ho iniziato questa professione, quella del medico di famiglia, tanti anni fa, non avrei mai immaginato di poter avere il privilegio di accompagnare i pazienti nel loro percorso di vita. Ho sempre cercato di essere non solo un medico ma anche un punto di riferimento, una persona su cui poter contare. Ho visto tanti cambiamenti nella medicina e nella nostra società, in questi anni: la tecnologia ha fatto passi da gigante ma il cuore della professione e la relazione umana è rimasta la stessa. Sono orgoglioso nell’aver affrontato sfide e contribuito al benessere della comunità. Ho iniziato al Centro Aktis di Marano e quando chiesi al dott. Gianfranco Scoppa di imparare la tecnica, diede subito assenso e gliene sarò sempre grato. La diagnosi precoce attraverso l’uso della tecnologia ecografica rappresenta una delle esperienze più gratificanti della mia carriera”.

Ad impreziosire la serata è stata la presenza della Dr.ssa Maria Domenica Castellone, Vice Presidente del Senato della Repubblica Italiana e ricercatrice presso CNR Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale di Napoli. “Sono contenta nell’aver partecipato a questo incontro perché so che sono presenti in platea tante persone che hanno provato sulla propria pelle cosa vuol dire avere un Servizio Sanitario Nazionale che tutela tutti – ha spiegato nel suo intervento la Vice Presidente-. Oggi, purtroppo, la situazione, specie nel Sud Italia, è cambiata…Pensiamo agli ultimi dati della Fondazione GIMBE che ci dicono che 4,5 mln di italiano, quest’anno, hanno rinunciato a curarsi e 2 milioni di questi per motivi economici. Stiamo andando in una direzione in cui non tutti possono accedere alle cure sanitarie. Oggi, poter fare prevenzione, fare un eco alla tiroide in tempi rapidi, ad esempio, significa fare differenza tra vita e morte. Pensate che il tempo medio per una mammografia sono 700 giorni. Io sono entrata nelle istituzioni da medico, da ricercatrice con l’obiettivo di dare qualche risposta in più a questa terra che per anni ha sofferto uno scempio ambientale che si è tradotto in una qualità della vita più bassa rispetto alle altre parti d’Italia. Credo che battaglie come queste si debbano combattere facendo rete sui territori, con le amministrazioni locali – comunali e regionali – con le forze politiche tutte, per dare risposta a quelli che sono i bisogni dei cittadini”.

Presenti all’evento tantissimi pazienti oncologici trattati negli ultimi 30 anni dal Dr. Luigi Pezzella. Dovuto, quindi, il tributo al Prof. Dott. Gianfranco Scoppa, ricordato dal Dr. Gennaro Pezzella, per aver aperto le porte e la frontiere della diagnostica strumentale di primo e secondo livello così da consentire lo sviluppo delle competenze che permettono di fare diagnosi precoce.

Saluti istituzionali da parte dell’Ing. Luigi Carandente, vice sindaco di Marano di Napoli.

Presenti tra i relatori dell’incontro, la Dr.ssa Claudia Misso, Endocrinochirurgo presso l’Ospedale del Mare di Napoli, il Dr. Maurizio Di Mauro, Commissario Straordinario presso Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, il Dr. Luigi Sparano, Segretario Provinciale FIMMG Napoli, il Prof. Giuseppe Pignataro, Prof. Ordinario di Farmacologia dell’Università Federico II di Napoli, la Prof.ssa Elena Cantone, Prof. Associato di Otorinolaringoiatria dell’Università Federico II di Napoli, la Dr.ssa Rosa Maria Russo, Direttrice USMAF – SASN Campania Sardegna (Ministero della Salute), ed il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews