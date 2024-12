Rapine e furti nell’area giuglianese, ennesimo comitato per l’ordine e la sicurezza. Stavolta a Qualiano e sempre con le solite promesse di potenziamento dei presidi di legalità

129 Visite

Si è concluso poco fa, presso la Prefettura, il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato d’urgenza a seguito della sparatoria avvenuta nei giorni scorsi, che ha coinvolto un giovane di Qualiano durante un tentativo di furto in un’abitazione.

Durante l’incontro, Sua Eccellenza il Prefetto Michele Di Bari ha espresso piena solidarietà alla nostra comunità per quanto accaduto e ha condannato con fermezza l’episodio criminale, ribadendo però che non può esserci spazio per la giustizia fai da te. Su questo punto, mi trovo pienamente d’accordo: *la sicurezza e la giustizia devono essere garantite dalle istituzioni, mai da azioni individuali che rischiano di aggravare situazioni già delicate, come d’altronde è accaduto al giovane di Qualiano che si è trovato al centro del conflitto a fuoco tra banditi e proprietari dell’abitazione. Questo non può e non deve più accadere.*

Il Prefetto ci ha rassicurati sull’impegno dello Stato, annunciando che sono già in corso operazioni di Alto Impatto da parte delle forze dell’ordine per rafforzare la presenza e il controllo sul nostro territorio. Inoltre, ci è stato confermato che sono in corso le indagini per fare piena luce sulla sparatoria e individuare tutte le responsabilità.

Alla riunione, con tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, da Qualiano con me erano presenti l’assessore Tommaso Picascia e il comandante della Polizia Municipale Gaetano Cerasuolo, a dimostrazione del pieno impegno della nostra amministrazione nel garantire il bene della città.

Le parole del Prefetto e le azioni già messe in atto sono per noi una garanzia concreta. L’incolumità dei cittadini di Qualiano resta una priorità assoluta, e continueremo a lavorare fianco a fianco con tutte le istituzioni per tutelare la sicurezza sul nostro territorio.













