Fratelli d’Italia e il caso Marano. C’è che scrive al coordinatore provinciale Schiano. “Possibile che tu non sappia nulla e non agisca?”

Gentile direttore, ho scritto queste poche righe per commentare gli auguri di buon Natale, formulati ai cittadini sotto la sua pagina Facebook, dall’attuale coordinatore provinciale di Fdi, il parlamentare Michele Schiano di Visconti. Sarei lieto se potesse darne risalto anche sul suo sito.

Il testo.

Possibile che tu non sappia nulla di ciò che accade a Marano, con le due rappresentanti di FdI elette in Consiglio, di cui una, di fatto o formalmente (non mi interessa più di tanto, trattandosi di un personaggio ex Forza Italia), passata a sostenere il sindaco del Pd; l’altra che, invece, sembra portata a fare opposizione morbida, quasi da mediatrice.

E tu, ex democristiano, come giudichi la situazione in qualità, mi sembra, di coordinatore provinciale?

Nessun intervento di censura per le due consigliere?

Per forza, poi, che, nelle nostre compromesse zone, la spuntino i sinistri.

Gioco facile per loro se avranno di fronte politici passati con FdI, attratti dal suo 30% di consensi su base però nazionale.

A livello locale, i suoi elettori preferiscono magari non recarsi a votare, per la impresentabilità dei candidati spacciati col marchio Fratelli d’Italia.

Stefano Rinaldi, ex direttore de L’Attesa

Caro Stefano, in realtà, come organo di stampa, un annetto e mezzo fa contattammo il coordinatore provinciale, il quale ci riferì che sarebbero stati adottati provvedimenti in ambito nazionale. Provvedimenti di cui, però, non se ne è avuta traccia.

La Redazione













