Metro Pozzuoli, lavoratori in presidio anche a Santo Stefano

I lavoratori Metro fanno appello all’arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia. In presidio anche a Santo Stefano davanti ai cancelli dello store di Pozzuoli che l’azienda, multinazionale del commercio all’ingrosso, intende chiudere nel mese di aprile.

Futuro occupazionale a rischio per 65 dipendenti e una trentina di impiegati nell’indotto.

L’8 gennaio è previsto un nuovo incontro in Prefettura, a Napoli. Prima del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, in calendario il giorno 22.













