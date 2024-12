Marano, anche oggi niente raccolta rifiuti in tante zone. Izzo: “Un disastro, attendiamo ancora che il nuovo assessore si palesi”

367 Visite

In alcuni punti della città ancora spazzatura non raccolta e anche Santo Stefano all’ insegna della monnezza per strada non è decoroso per la collettività maranese.

Che il comparto igiene non funzioni è un fatto risaputo (strade sporchissime in alcuni casi per mesi senza senza spazzamento, raccolta differenziata al minimo storico), che il nuovo assessore è ancora alle prese con il cilindro delle soluzioni, nella speranza che il “coniglio venga tirato fuori il primo possibile è accertato.

Ma anche noi cittadini non abbiamo ancora una coscienza civica, e oggi passeggiando per la città mi sono vergognato.

Non è possibile che lungo le strade della città dal centro storico al corso principale cumuli di immondizia fanno da cimeli d’augurio alla città.

Dobbiamo pretendere che il nuovo assessore si palesi al più presto con soluzioni capaci di dare una svolta al comparto ( comprese le sanzioni alla ditta per inadempienze laddove se ne presentassero).

Dobbiamo pretendere a noi stessi un senso civico, rispettando il calendario di conferimento dei rifiuti, altrimenti saremo correi della cattiva amministrazione e avremo la città discarica a cielo aperta.

Michele Izzo consigliere comunale













