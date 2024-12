Arzano. Atti persecutori e reiterazione del reato: arrestato il giornalista Giovanni Aruta

457 Visite

La Procura di Napoli Nord, a seguito delle indagini condotte dalla locale Tenenza dei carabinieri che proprio sulla violenza di genere ha disposto ulteriori provvedimenti a carico di altrettanti soggetti, ha notificato nella giornata di ieri un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari per il giornalista Giovanni Aruta. I gravi indizi di reato raccolti dagli inquirenti a carico dell’indagato e i fatti denunciati dalla signora avrebbero trovato conferme e riscontri anche in diverse testimonianze. Un’altra batosta giudiziaria per Aruta dipendente dell’Atitech che ricopre anche il ruolo di sindacalista della FitCISL e osservatore arbitrale della FIGC della Sezione di Frattamaggiore. Aruta, è stato condannato il 21 dicembre 2022 dalla Corte di Cassazione a due anni e due mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni ai danni della moglie e commessi dinanzi al figlio all’epoca dei fatti minorenne. Appena pochi mesi fa, aveva scontato una sospensione di tre mesi inflitta dall’ordine dei giornalisti e quella comminata in applicazione Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della A.I.A. quale Arbitro Benemerito con funzioni di Osservatore Arbitrale della sezione di Frattamaggiore, in quanto non segnalava con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale l’avviso di garanzia ricevuto, la pendenza del procedimento a suo carico e le intervenute condanne rese in via definitiva con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione. A sostenere la donna l’associazione antiviolenza “Valore Donna”. Tra cinque giorni si svolgerà l’interrogatorio di garanzia che potrebbe confermare i domiciliari, oppure commutare il fermo in detenzione carceraria o in alternativa disporre il braccialetto elettronico o revocare il tutto.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti