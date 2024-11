Marano, alla Socrate-Mallardo l’evento sul contrasto alla violenza sulle donen

101 Visite

Ieri, 25 novembre, all’ I.C. Socrate-Mallardo nella giornata per il contrasto alla violenza sulle donne si è tenuto in auditorium un evento sul tema particolarmente toccante.

Organizzato magistralmente dalle docenti Daniela Ruggiero e Pellecchia Dominique funzioni strumentali e che ha visto la partecipazione dell’ assessore all’ associazionismo del Comune di Marano, Liberti, della Presidente del gruppo ascolto Frida Khalo, Stefania Fanelli, e docenti e genitori che hanno portato la loro esperienza e impegno nella lotta contro la violenza sulle donne.

La manifestazione voluta fortemente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Formichella sempre in prima linea nella formazione degli alunni quali futuri cittadini ha toccato le corde del cuore dei presenti alunni, genitori e docenti.

La Preside nel suo intervento ha sottolineato l’ importanza del contrasto alla violenza sulle donne non solo materiale, attraverso maltrattamenti fino a giungere al crimine del femminicidio ma anche psicologico che è molto più subdole reati che vengono perpetrati all’ interno della famiglia e dei cuori cosiddetti malati d’ amore visto e vissuto come possesso.

Gli alunni hanno cantato e letto prose scritte da cantautori e scrittori in prima linea per il contrasto della violenza sulla donna.

E infine sono stati coinvolti anche i genitori in un flashmob accompagnato delicatamente dal suono del violoncello del prof. Massa. Una giornata di vera didattica di educazione civica come ci ha abituato l’ IC. Socrate-Mallardo per la formazione del futuro cittadino consapevole che la donna è vita perché dona vita.

Michele Izzo













