Politica, “Insieme per Napoli”: nasce il protocollo d’intesa tra la Lega e Napoli Capitale 

Venerdì 22 novembre, alle ore 12:00, presso la sede del Consiglio Comunale di Napoli, in via Verdi 35, sarà ufficialmente siglato il protocollo d’intesa tra la Lega Salvini Premier e l’associazione politico/culturale Napoli Capitale. L’iniziativa, denominata “Insieme per Napoli”, mira a promuovere una sinergia tra le due realtà per affrontare le principali sfide sociali, culturali ed economiche della città, contribuendo a rafforzare il dialogo con i cittadini e a proporre soluzioni concrete per lo sviluppo del territorio. I dettagli dell’accordo saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che seguirà la firma ufficiale. Interverranno: il sen. Claudio Durigon, vice segretario federale della Lega, il sottosegretario di Stato on. Pina Castiello, l’on. Gianpiero Zinzi, commissario regionale della Lega, l’on. Crescenzio Rivellini, presidente di Napoli Capitale, i consiglieri comunali Bianca Maria D’Angelo e Domenico Brescia, i vice coordinatori regionali della Lega, on. Carmela Rescigno e on. Severino Nappi. L’evento rappresenta un momento significativo per il rafforzamento della collaborazione tra politica e società civile, nell’ottica di un progetto comune per il futuro di Napoli.













