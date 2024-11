QUARTO. LO STRANO CASO DEI CAPANNONI, DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E DEI TERRENI SU CUI POI SORGONO AREE INDUSTRIALI, L’OPPOSIZIONE ANNUNCIA BATTAGLIA ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GIARRUSSO: “PERCHE’ NON SI FA CHIAREZZA?”

458 Visite

Aveva ottenuto l’autorizzazione per costruire una tettoia temporanea, in realtà aveva costruito una vera e propria zona industriale, composta da un capannone di 3mila metri quadrati e un’area di parcheggio destinata alla sosta dei veicoli pesanti, grande circa 7mila metri quadrati. E’ quanto appurarono nei mesi scorsi carabinieri Forestali di Pozzuoli, nell’ambito di controlli disposti dal Gruppo CCF di Napoli, in un terreno del comune di Quarto, in provincia di Napoli.

L’evento che ha fatto molto scalpore a livello mediatico è giunto persino all’attenzione del Consiglio Comunale di Quarto. E a giurare battaglia all’Amministrazione Sabino sono i Consiglieri Sabatino, Giarrusso e Bacchetta, i quali, a più riprese hanno chiesto al Sindaco e agli uffici comunali di fornire spiegazioni sul perchè, sotto gli occhi di tutti, è avvenuta una speculazione simile senza che nessuno se ne accorgesse. Ma Giarrusso, in particolare, è andato fino e in fondo e dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, ha appurato che sul territorio sono presenti ulteriori aree divenute industriali in maniera a suo dire abusiva, in quanto i proprietari erano in possesso solo di autorizzazioni temporanee per la realizzazione di tettoie, che non consentivano la realizzazione di strutture fisse da adibire ad attività commerciali.

La maggioranza ha, inoltre, rappresentato ai consiglieri la presenza, dal 2000 al 2023, di 11 di permessi temporanei rilasciati. Numero che non ha mai convinto Giarrusso, secondo il cui ve ne sarebbero molti altri. Giarrusso poi ha focalizzato la sua attenzione su un’attività industriale, sorta in via Montale a Quarto, dove risulterebbe rilasciato solo un’autorizzazione temporanea per la realizzazione di tettoie e invece su cui è presente unaa vera e propria attività commerciale. Giarruso appena venuto a conoscenza del possibile abuso ha presentato denunce, esposti alle forze dell’ordine, alla Prefettura di Napoli, alla procura di Napoli Nord, su cui nulla al momento si sa e a cui nessun autorità avrebbe dato seguito o ha effettuato approfondimenti.

Tante sono state anche le richieste di accesso agli atti inevase che hanno spinto i consiglieri di opposizione ad attivare il collegio ispettivo per visionare copia dei titoli autorizzatori relativi ad alcune aree segnalate da esposti anonimi e liberi cittadini. Sul tema il Sindaco Sabino non ha ancora preso una posizione chiara e decisa. Giarrusso assicura: “Chiederemo l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul tema delle autorizzazioni temporanee che poi si trasformano in titoli definitivi. Questa amministrazione deve dare risposte, senza nascondersi. Chi è abusivo va perseguito, chi sbaglia deve pagare e un Ente pubblico non può far finta di niente quando viene a conoscenza dell’esistenza di un reato, altrimenti si rischia di essere omissivi. Andremo fino e in fondo a questa vicenda, continuerò a sollecitare le forze dell’ordine, la magistratura e gli enti preposti, qualcuno prima o poi dovrà intervenire. Scriverò, se ci sarà bisogno, anche al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi”.

Adesso diciamo la nostra, per farla breve, senza dilungarci troppo, perchè ci siamo già espressi su tante vicende legate ai comuni di Quarto, Mugnano e Giugliano. In questi comuni i piani urbanistici sono stati solo abbozzati, ma nel frattempo, nel corso degli anni, sono state sbloccate lottizzazioni o rilasciati numerosi permessi di costruire. Per il varo dei Puc ci vorrà ancora tempo. Per alcuni addetti ai lavori la questione è più o meno chiara: le amministrazioni locali perdono tempo nell’approvare i Puc e nel frattempo il suolo consumabile viene eroso. Se i Puc fossero stati approvati, invece, sarebbero scattate le norme di salvaguardia e molte cose sarebbero state bloccate.

La questione cemento è tornata d’attualità in questi territori, dove da qualche anno le aziende edili fanno registrare volumi di affari considerevoli, facendo rievocare la stagione della maxi speculazione degli anni Ottanta, quando migliaia di cittadini decisero di trasferirsi dal capoluogo alla provincia, con conseguenze devastanti – sia sotto il profilo ambientale che idrogeologico – per il territorio. Nell’area giuglianese e in quella flegrea il consumo intensivo di suolo è sotto gli occhi di tutti e non si tiene nemmeno conto del rischio sismico, anche se non mancano le parate di ministri e autorità dello Stato, che potrebbero buttare l’occhio a destra e a manca e invece…

Abbiamo lanciato gli allarmi mesi e mesi fa, ma purtroppo le forze di polizia non hanno le risorse per approfondire certe tematiche. Si lavora, perlopiù, dietro segnalazioni e denunce. Indagini, su determinate tematiche, se ne fanno pochissime e solo quando qualche magistrato fiuta il grande caso. Colate di cemento a morire, formalmente legali, per abbattimenti e ricostruzioni, con annesse volumetrie aggiuntive, consentite dai piani casa regionali; vecchie concessioni, vecchie lottizzazioni, edifici di 10 piani. Uno scempio totale del territorio, ma questa volta legalizzato. Il cemento è ovunque e dietro il cemento si nascondono, in taluni casi, anche capitali da riciclare. La camorra sta facendo affari come non mai con edilizia e a questi si aggiungono caffetterie, distributori di benzina, agenzie di scommesse, agenzie immobiliari, ristoranti e fast food sorti come i funghi proprio in questi comuni e anche nella vicina Marano.

D’alto canto si cerca di distogliere l’attenzione organizzando iniziative pro-legalità, manifestazione pubbliche molto visibili e fumose che nascondono sotto un mondo che chissà mai se qualche magistrato napoletano vorrà mai esplorare. Noi ci speriamo sempre, anche se oltre alle inchieste su Marano e Giugliano, nei comuni vicini sembra muoversi poco o nulla.













