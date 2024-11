Marano, anche Izzo “sconcertato per le parole del sindaco. Ma di quali interessi parli? Hai gestito tutto tutto e lo hai fatto malissimo”

306 Visite

Ieri sera ho sentito la diretta del Sindaco sulla sua pagina facebook riguardo la questione della scuola di S. Rocco e sono rimasto sconcertato e preoccupato.

Sconcertato perché il mio unico interesse riguardo la vicenda della scuola è di dare una scuola decente agli alunni e al personale tutto scolastico della frazione.

Con la certezza che l’ immobile che li ospita non potrà mai avere le caratteristiche di una vera scuola, quindi non ho mai pensato che in quell’ immobile potesse essere la risoluzione del problema .

La verità è che la situazione è stata male gestita dal Sindaco e dalla sua amministrazione e non può fare illazioni su chi ha sempre sostenuto che i fitti passivi vanno eliminati. Che la scuola andava momentaneamente allocata in un bene confiscato alla camorra (c’è ne sono decine in zona), per poi costruire una nuova struttura scolastica sui terreni dell’ ex IPAB di proprietà del Comune nei pressi della rotonda di S. Marco

risparmiando i soldi per l’ esproprio dei terreni individuati.

Sono rimasto preoccupato per il primo cittadino che con le sue illazioni nostra poca lucidità e tanta sofferenza unitamente a nervosismo ma ciò è la conseguenza di chi ha voluto vincere a tutti i costi ,imbarcando di tutto e adesso si accorge che ha ottenuto la vittoria di Pirro.

Caro Sindaco, pensa a liberarti delle zavorre che ti scodinzolano intorno che hanno amicizie discutibili e dal personale politico che viene citato in tutte le relazioni di scioglimento del comune per infiltrazione camorristica, altrimenti di sicuro andrai a sbattere.

Michele Izzo consigliere comunale













