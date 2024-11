Arcangelo Correra, l’ultima vittima di armi e violenza: ecco chi era il 18enne di via Tribunali

409 Visite

Sulle sue pagine social postava immagini di una vita felice, tra vacanze e momenti in famiglia. Nessuna esaltazione di violenza , nessuna celebrazione di icone criminali. Un ragazzo come tanti. Baffetti e capelli curati e pettinati all’indietro, alla Geolier , perché quella sì, è un’icona di tendenza. Arcangelo Correra era un figlio dei vicoli, di quella parte di Napoli in cui il sole batte solo a mezzogiorno. Nel cuore dei Decumani della planimetria greca, un pezzo di città nella città che cresce parallelamente a quell’altra parte che invece il sole lo vede, e magari anche con vista Vesuvio.

Chi cresce tra quei vicoli vive per lo più di notte. Come Arcangelo, che si muoveva poco dalla sua zona. Aveva tutto lì, in via Tribunali . Gli amici, la famiglia, i l negozio di fotografo del padre Alessandro , con il quale lavorava. E il calcio, la sua grande passione. Anche Antonella, la madre , è commerciante. La donna ha un negozio di abbigliamento proprio vicino al luogo dell’omicidio.

I loro profili social raccontano una famiglia serena e affiatata. In un video c’è una sequenza di foto pubblicate lo scorso 25 ottobre, giorno in cui Arcangelo ha compiuto 18 anni. Nel post c’è una didascalia: «Diciotto anni di puro amore». Proprio la madre, su TikTok, riporta una frase a commento di un video con alcune foto che la ritraggono con Arcangelo: «Sai perché Dio regala un figlio maschio alla mamma? Perché lei abbia per tutta la vita un uomo che l’ami e la rispetti». Con gli amici e i cugini si ritrovava quasi tutte le sere. Tiravano tardi tra una chiacchiera e l’altra. Come è accaduto attorno alle cinque del mattino di ieri. Solo che stavolta è stato diverso. Uno dei ragazzi ha portato una pistola, un «ferro», nello slang dei vicoli, e l’ha mostrata agli altri. La maneggiavano come si fa con un giocattolo. Per provare come funzionava, il 19enne che la impugnava ha scarrellato. Un proiettile è caduto sull’asfalto e poi è partito il colpo fatale.