Marano, inchiesta rifiuti: Abbatiello si avvale della facoltà di non rispondere

535 Visite

Uno dei principali indagati, Domenico Abbatiello, nel filone dell’inchiesta rifiuti d’oro, si è avvalso davanti al gip del tribunale Napoli nord della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni toccherà a un altro dipendente, Vittorio Iorio, per il quale – come per Abbatiello – è stata richiesta una misura cautelare. L’indagine vede coinvolti altri dipendenti e l’ex sindaco Visconti nonché il suo ex vice D’Alterio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews