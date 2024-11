MARANO, ENNESIMA FIGURA BARBINA DEL SINDACO MORRA SULLA SCUOLA DI SAN ROCCO, I D’AMBRA: “NON C’E’ ALCUN ACCORDO PER IL CONTRATTO”

90 Visite

Ennesima figura barbina del sindaco di Marano Matteo Morra che sulla scuola di San Rocco viene nuovamente smentito dalla famiglia D’Ambra. È proprio uno dei proprietari che, in risposta all’articolo del consigliere Santoro, nel quale veniva evidenziata la strategia politica del sindaco a dare rassicurazioni senza che vi sia uno straccio di accordo per il rinnovo del contratto, ha smentito quanto dichiarato dal sindaco in consiglio comunale. Ecco quanto scrive proprio Giuseppe D’Ambra:

”La famiglia d’Ambra si rivolge direttamente ai bambini e le famiglie della frazione di San Rocco per comunicare che non esiste nessun tipo d accordo con I amministrazione. Inoltre tiene a precisare che il consigliere Santoro ha sempre collaborato da tramite tra la nostra famiglia e l’amministrazione sempre nel segno del bene per la frazione di San Rocco.”













