Selfie del ladro, 25enne riconosce il rapinatore grazie al cloud e lo fa arrestare

Un giovane di 25 anni è riuscito a incastrare il ladro che lo aveva derubato lo scorso ottobre, grazie a un’intuizione che sembra uscita da un film poliziesco. La vittima, rapinata da tre giovani di origine nordafricana in pieno giorno, aveva subito la sottrazione di cellulare, portafoglio e zaino con un computer portatile.

Nonostante lo shock, il 25enne ha deciso di non arrendersi e ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Nel tentativo di salvare almeno parte dei suoi dati, ha effettuato l’accesso al cloud del suo smartphone e ha fatto una scoperta inaspettata: tra le foto sincronizzate, ne ha trovata una che ritraeva uno dei suoi assalitori. Un vero e proprio selfie del ladro, che lo ha incastrato senza possibilità di scampo.

Grazie a questa prova inconfutabile, i carabinieri sono riusciti a identificare e rintracciare il 19enne, trovato in possesso del cellulare rubato e di una piccola quantità di hashish. Le indagini sono ancora in corso per risalire all’identità degli altri due complici.

