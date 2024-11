Demenza e sonno: dormire di più riduce il rischio?

95 Visite

Condotto da ricercatori del National Taiwan University Hospital, lo studio ha seguito 215 uomini e donne di età pari o superiore a 65 anni per due anni per analizzare l’impatto del “ sonno di recupero ” sulla salute cognitiva.

Meno di rischi di sviluppare la malattia

I partecipanti, tutti dotati di accelerometri, dispositivi indossabili che misurano i movimenti del corpo, muniti di “diari del sonno”, sono stati osservati per monitorare le loro abitudini di riposo. I risultati mostrano che quasi la metà di loro approfitta regolarmente del riposo notturno durante il fine settimana per recuperare il sonno mancato durante la settimana. È stato riscontrato che queste persone avevano il 74% in meno di probabilità di sviluppare disfunzione cognitiva, un precursore della demenza, rispetto a coloro che non avevano prolungato il riposo del fine settimana.

Altri fattori che possono diminuire i rischi della malattia

Questo risultato è particolarmente significativo alla luce delle statistiche sulla demenza. Nel Regno Unito, circa 900.000 persone convivono con questa condizione, la forma più comune delle quali è il morbo di Alzheimer. Con l’invecchiamento della popolazione, questo numero potrebbe salire a 1,5 milioni entro il 2040. Per ora, i medici raccomandano di mantenere un’attività fisica regolare, una dieta equilibrata, limitare l’alcol, rimanere socialmente attivi e stimolare il cervello con attività come puzzle o cruciverba per ridurre i rischi. Questo studio offre un nuovo metodo potenzialmente accessibile a tutti: recuperare il sonno.













