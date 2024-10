Tempeste e trombe d’aria: a Valencia più di 50 morti

242 Visite

Una situazione senza precedenti ha colpito nelle ore scorse la regione di Valencia, in Spagna. Piogge torrenziali e trombe d’aria in piena tempesta hanno provocato gravissime inondazioni, uccidendo decine di persone. L’ultimo bilancio diffuso dalle autorità iberiche parla di 51 vittime. Tra i morti figurano anche dei bambini.

Ma si tratta di dati non definitivi, dal momento che si cercano ancora numerosi dispersi. “Nelle prossime ore confermeremo i dati, ma per ora è impossibile fornire cifre esatte”, ha spiegato il governatore della regione Carlos Mason. Il dirigente ha aggiunto che l’intera comunità è sotto shock. Il servizio meteorologico spagnolo Aemet aveva d’altra parte previsto l’evento estremo, ponendo in allerta rossa tutta la regione di Valencia, e arancione alcune porzioni dell’Andalusia.













