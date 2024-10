T𝑹𝑶𝑷𝑷𝑰 𝑽𝑶𝑳𝑰 𝑺𝑼𝑳𝑳’𝑨𝑹𝑬𝑨 𝑵𝑶𝑹𝑫 𝑫𝑰 𝑵𝑨𝑷𝑶𝑳𝑰. PIROZZI: 𝑩𝑰𝑺𝑶𝑮𝑵𝑨 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑬𝑵𝑰𝑹𝑬 𝑨 𝑻𝑼𝑻𝑬𝑳𝑨 𝑫𝑬𝑳𝑳𝑨 𝑺𝑨𝑳𝑼𝑻𝑬 𝑫𝑬𝑰 𝑵𝑶𝑺𝑻𝑹𝑰 𝑪𝑶𝑵𝑪𝑰𝑻𝑻𝑨𝑫𝑰𝑵𝑰

264 Visite

Ancora una volta siamo costretti a denunciare il passaggio indiscriminato di aerei sulla testa dei nostri cittadini. Il cambio di rotte, attuato nei mesi scorsi dai responsabili dello scalo napoletano di Capodichino, doveva terminare, dopo un periodo di proroga, ad ottobre 2023 ed invece ci troviamo a distanza di un anno con una situazione consolidata, senza che nessun Sindaco dei comuni interessati sia stato coinvolto o messo al corrente di quanto deciso. Il frequente passaggio dei velivoli, dalle 6 di mattina allโ€™una di notte, comโ€™รจ noto, incide fortemente sulla qualitร dellโ€™aria dei nostri cieli e incrementa anche lโ€™inquinamento ambientale in unโ€™area giร di per sรฉ martirizzata. รˆ arrivato il momento di costituirci come rappresentanza di Sindaci di un territorio in cui vivono piรน di 300 mila anime per tutelare la salute e il benessere di tutti, senza danneggiare gli altri. Non possiamo piรน attendere, per questo invito i miei colleghi dellโ€™area Nord a fare fronte comune ed a compattarci per far sentire la nostra voce e per portare allโ€™attenzione di Enac e Gesac quelle che sono le nostre rimostranze.

รˆ chiaro che con lโ€™aumento dei flussi turistici su Napoli sono aumentati anche i voli, ma ciรฒ non significa che per salvaguardare alcune porzioni di territorio, si vada ad impattare su altre. Per questo servono misure alternative, convertendo allโ€™aviazione civile anche lโ€™aeroporto di Grazzanise, al fine di ridurre il numero degli scali su Capodichino. Sia i Ministri Crosetto che Salvini hanno valutato positivamente la proposta e infatti la Camera ha approvato un ordine del giorno sull’aggiornamento del Piano Aeroporti che prevede la destinazione dellโ€™aeroporto di Grazzanise per usi civili e commerciali.

Abbiamo appreso con grande stupore, inoltre, che solo i Comuni di Napoli, Casoria, Casalnuovo e Afragola hanno ottenuto le quote del gettito IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) per il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, disinquinamento acustico ed eventualmente lโ€™indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone A e B nellโ€™intorno aeroportuale, come definite dal DM Ambiente del 31/10/97, mentre Calvizzano, cosรฌ come altri Comuni viciniori, non ha ricevuto alcunchรฉ seppur sui nostri tetti passano aerei, a tutte le ore del giorno, e senza soluzione di continuitร . Non siamo qui a barattare la salute per poche migliaia di euro, ma apprendere che non cโ€™รจ la minima considerazione dellโ€™impatto che questo fenomeno ha su tutti noi, mi rammarica fortemente.













