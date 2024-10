Castelcivita celebra la XIII edizione della Festa della Patata di Montagna

216 Visite

L’Associazione Culturale “La Pagoda” è lieta di annunciare la XIII edizione della Festa della Patata di Montagna di Castelcivita, che si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 nel suggestivo centro storico del borgo. L’evento, recentemente inserito nel calendario ufficiale delle sagre della Regione Campania, rappresenta ormai da tredici anni un appuntamento imperdibile per gli amanti delle tradizioni locali e dei prodotti tipici del territorio. La protagonista assoluta dell’evento è la rinomata patata di montagna di Castelcivita, un prodotto agricolo di eccellenza che si distingue per le sue qualità organolettiche uniche e la sua lunga tradizione di coltivazione nell’area degli Alburni.

Nel corso delle due giornate, il borgo di Castelcivita si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico all’aperto, dove tradizioni, sapori e intrattenimento si intrecceranno in un’atmosfera festosa e accogliente. La Festa della Patata di Montagna offrirà ai visitatori un programma ricco di iniziative, pensate per soddisfare i gusti di tutte le età. Dalle ore 18.00 di sabato e a partire dalle ore 12.00 della domenica, le vie del centro storico si animeranno con stand gastronomici dedicati alla patata di montagna, dove sarà possibile gustare piatti tradizionali e innovativi, preparati con cura dai ristoratori e dai produttori locali. Inoltre, sarà allestito un mercato di prodotti tipici e artigianali, dove i visitatori potranno acquistare non solo le pregiate patate di Castelcivita, ma anche altri prodotti del territorio, contribuendo così al sostegno dell’economia locale e alla promozione delle eccellenze del luogo.

Oltre alle degustazioni, la Festa della Patata di Montagna prevede una serie di attività per intrattenere grandi e piccini. La domenica, in collaborazione con l’Associazione Alburni Outdoor, si terrà una passeggiata in mountain bike denominata “I tre rifugi in MTB”, che partirà da una delle piazze principali del borgo e permetterà di scoprire le bellezze naturali del massiccio degli Alburni, unendo sport, natura e buona cucina. Saranno inoltre organizzati momenti di intrattenimento musicale lungo tutto il percorso della festa, con esibizioni dal vivo di artisti locali e gruppi folkloristici che contribuiranno a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Non mancheranno attività pensate appositamente per le famiglie e per i più piccoli. Domenica pomeriggio è previsto l’evento “MTB Kids in Piazza”, un appuntamento dedicato ai bambini che desiderano avvicinarsi al mondo della mountain bike in un contesto sicuro e divertente. Grazie a questa iniziativa, i più giovani potranno partecipare attivamente alla festa, vivendo un’esperienza all’insegna del movimento e del divertimento all’aria aperta.

La Festa della Patata di Montagna non è solo una celebrazione del prodotto tipico per eccellenza del territorio di Castelcivita, ma anche un’importante occasione per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico della zona. Questo evento rappresenta infatti un momento di grande rilevanza per il territorio, contribuendo a rafforzare il legame tra i residenti e le loro tradizioni e creando un’opportunità significativa per attrarre turisti e visitatori, che potranno conoscere da vicino le ricchezze del borgo e dei suoi dintorni. La promozione dei prodotti tipici locali, come la patata di montagna, si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo sostenibile, che mira a preservare le tradizioni agricole locali e a stimolare la crescita economica della comunità, attraverso il turismo enogastronomico e la valorizzazione delle risorse naturali. L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni sul programma dettagliato e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare l’Associazione Culturale “La Pagoda” o consultare la pagina Facebook ufficiale dedicata alla manifestazione.













