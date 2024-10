Al Monaldi al via la seconda edizione della Convention “La Cura in ORL”

216 Visite

Domani, 22 ottobre, alle ore 14.00, presso l’Aula Magna dell’Ospedale Monaldi di Napoli, prenderà il via la seconda edizione della Convention “La Cura in ORL”, promossa dal direttore della Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, prof. Giuseppe Tortoriello (responsabile scientifico) e con i professori Enrico de Campora, Livio Presutti e Marco Radici come presidenti onorari e i dottori Domenico Di Maria, Arcangelo Menna e Filippo Ricciardiello componenti del comitato scientifico.

Testimonial dell’evento sarà il 90enne Maestro Gianni Aterrano, famoso direttore d’orchestra e scopritore, tra gli altri, di Massimo Ranieri, Gianni Nazzaro, Peppino Gagliardi, operato con successo al Monaldi dall’equipe del prof. Tortoriello per un tumore alla laringe. Un intervento effettuato senza tracheotomia, che ha consentito al paziente di riprendere la sua vita normale.

«Grazie alla professionalità del nostro personale e a un sapiente uso della chirurgia mini invasiva, con tecniche innovative, restituiamo qualità di vita eccellente anche nei casi più complessi. Ringraziamo il Maestro Aterrano per la preziosa testimonianza, un gesto di grande generosità che può essere di esempio per molte persone che si trovano ad affrontare situazioni simili», è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.













