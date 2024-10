Napoli: la “ndrangheta”, le accuse a Battaglia. Le lettere dei corvi agitano il vescovo, che riunisce il clero per discuterne

Ci sarebbe, secondo quanto ricostruito in un articolo pubblicato oggi dal Mattino, una caccia al “corvo” o ai corvi di largo Donnaregina. O meglio: una regia con mani diverse per mettere nero su bianco una serie di accuse nei confronti dell’attuale gestione episcopale, in particolar modo quella che riguarderebbe le arciconfraternite, fino al caso di don Antonello Foderaro, sacerdote calabrese finito nell’inchiesta “Ducale” che, a inizio estate, ha svelato gli intrecci tra politica e ‘ndrangheta a Reggio Calabria. Secondo quel che ha riferito lo stesso vescovo Battaglia ai cento e più invitati all’incontro in Curia, l’anonimo autore (o autori) sarebbe anche già stato identificato. Con tutte le conseguenze del caso. Da qui la speranza di mettere al più presto la parola fine a questa brutta storia che agita da tempo il mondo del clero partenopeo.

Solidarietà a Battaglia da buona parte dei sacerdoti della diocesi che definiscono vere e proprie “calunnie” i contenuti di quelle lettere (dovrebbero essere almeno sei), spedite nel corso degli ultimi mesi a numerosi rappresentanti del mondo ecclesiastico non solo napoletano, incluse le congregazioni per i vescovi e quella per il clero, e almeno un paio inviate perfino all’indirizzo di Papa Francesco e di alcuni cardinali.

Ed ecco che emergono nuove indiscrezioni sul contenuto di quelle missive. Nel mirino dell’anonimo non solo il vescovo ma anche i suoi più stretti collaboratori ai quali vengono riservate parole severe. In realtà si mette in discussione un po’ tutta l’organizzazione creata da don Mimmo: il riferimento in alcuni casi è a episodi specifici con nomi e cognomi dei sacerdoti chiamati in causa. Nel mezzo il Sinodo diocesano e la sua complessa organizzazione che avrebbe suscitato non poche perplessità tra clero e fedeli.

Da qui l’invito di alcuni preti ad andare oltre “divisioni” e “gole profonde” per il bene della Chiesa. In tanti commentano, più d’uno rivendica il buon operato del vescovo, ma nessuno vuole metterci la faccia anche quando si tratta di commenti lusinghieri: «Siamo qui a discutere di insulti senza valore quando intorno a noi c’è tanta gente, preti e laici, che si interroga su questo mondo che cambia». Come a dire: stiamo perdendo tempo mentre sarebbe necessario occuparsi di altro, “delle anime di cui forse dovremmo prenderci cura”: «Pensiamo a far crescere una Chiesa giovane e entusiasta pronta a mettersi in discussione senza lasciarsi scalfire da mezzucci di nessuna importanza».

Tutto è iniziato lo scorso 7 ottobre quando sul sito della Chiesa di Napoli spunta una nota della Segreteria generale che comunica la chiusura degli uffici della Curia “lunedì 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 12”. Il perché è contenuto in una lettera inviata – su carta intestata dell’arcivescovo Battaglia – al Consiglio presbiterale diocesano, ai delegati arcivescovili, ai direttori degli Uffici pastorali e ai dipendenti e collaboratori della Curia: don Mimmo convocava, lunedì 14 dalle 10 alle 12, un Consiglio presbiterale, straordinario e allargato, per discutere “questioni urgenti e importanti per la vita della Chiesa diocesana”.