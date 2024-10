In ospedale per il morso di un criceto si accascia e muore: disposta l’autopsia

278 Visite

Era andata in ospedale perché era stata morsa dal criceto di casa. E’ morta, però, subito dopo essere collassata davanti al centro sanitario di Carinyera a Villareal in Spagna come riportano i quotidiani locali. La donna di 38 anni, di nazionalità colombiana, era andata a farsi controllare la ferita con i suoi due figli di 17 e 11 anni. Il referto medico fa riferimento, ovviamente, solo al malore. L’autopsia farà chiarezza ora sulle cause della morte.













