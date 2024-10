Reunion Campioni del Mondo 2006, a tavola i piatti di Scicchitano e Capuano

169 Visite

Il 9 luglio del 2006 l’Italia alzava al cielo la quarta Coppa del Mondo di calcio. Un giorno memorabile per tutto il paese. Per festeggiare i 18 anni da quella data si è tenuta una reunion a Viareggio alla “corte” di Marcello Lippi, per una due giorni organizzata dal figlio Davide.

Da Totti a capitan Cannavaro, che poi vinse il Pallone d’Oro, passando da Buffon a Del Piero fino a Zambrotta, Oddo e Inzaghi, tutti a tavola all’hotel Principe di Piemonte per assaggiare le prelibatezze preparate da due napoletani doc come Giuseppe Scicchitano e Vincenzo Capuano, rispettivamente re del mare e re della pizza, che hanno curato il catering a margine di un torneo di padel che ha visto protagonisti i campioni stesso.

Scicchitano ha proposto la sua iconica cheesecake Maria realizzata con crumble di fresella, ricotta di bufala in salvietta, tartare di gamberi e zest di limone, sempre disponibile nel suo locale a via Foria. Capuano non poteva non proporre la sua memorabile Margherita.

Una grande festa proseguita con balli, canti – a cui si è aggiunto anche il mitico Renato Zero – e conclusa con una torta che ha celebrato quel team che con la vittoria della Coppa del Mondo è entrata nella storia del calcio sulle note dell’inno di Mameli.













