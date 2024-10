DSA: metodologie e pratiche didattiche favorire il benessere scolastico degli studenti

142 Visite

L’evento di sensibilizzazione è organizzato dalla sezione AID di Napoli. In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia (7-13 ottobre), la sezione AID di Napoii

promuove un incontro di informazione e sensibilizzazione sui DSA pensato per fornire a insegnanti e genitori indicazioni concrete e testimonianze dirette su metodologie e pratiche didattiche utili a favorire il benessere scolastico degli studenti e delle studentesse con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

L’iniziativa si rivolge a docenti e genitori e si terrà martedì 8 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00 presso l’IC 46 Scialoja Cortese Rodino’ – plesso Salvemini di via Mastellone a Napoli (quartiere Barra).

Si comincia alle ore 15:00 con i saluti istituzionali e l’introduzione all’evento di Rosa Stornaiuolo (Dirigente Scolastica). Seguiranno le relazioni di Loredana Borrelli psicologa dell’età evolutiva e formatore AID sul tema “Dislessia ed emozioni. Il profilo psicologico di un dislessico e di Francesco Bianco logopedista e formatore AID su “I mezzi compensativi possono essere utili per tutta la classe?”. In programma anche gli interventi di Marianna Zuppieri Referente sportello AID IC 46 Scialoja Cortese Rodinò di cui presenterà le attività e i risultati e Maura Striano Assessora all’istruzione e alle famiglie del Comune di Napoli che parlerà di DSA e Università. Interverrà anche Sandro Fucito, Presidente 6^ Municipalità di Napoli.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione tramite piattaforma S.O.F.I.A. con codice: 142847. Per chi non ha accesso alla piattaforma S.O.F.I.A. l’iscrizione avviene tramite email all’indirizzo naic8ec00d@istruzione.it, indicando nome, cognome, email e numero di telefono. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 7 ottobre 2024.

Informazioni: 393 38 66 303 – Lunedì dalle 15.00 alle 17.00, Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, Sabato dalle 10.00 alle 12.00 – napoli@aiditalia.org

VIVERE LA DISLESSIA a casa, a scuola, al lavoro

L’incontro rientra nel calendario delle iniziative che anticipano il XVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia: “Vivere la dislessia a casa, a scuola, al lavoro. Confronti, testimonianze, punti di vista nella società di oggi” in programma sabato 12 ottobre in presenza presso la Biblioteca San Domenico a Bologna, che in diretta streaming.

Una giornata ricca di momenti di riflessione e condivisione, con oltre 40 relatori tra studenti e lavoratori con DSA, docenti, genitori, professionisti socio-sanitari, rappresentanti del mondo delle imprese.

Tra gli ospiti anche tre testimonial d’eccezione: la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, lo street artist Marco Abrate, in arte Rebor, vincitore del primo premio nella categoria street art alla biennale di Venezia 2022, e il giovane attore Liam Nicolosi, uno dei protagonisti della serie TV “Di4ri”.

Per partecipare, sia in presenza sia da remoto, è richiesta iscrizione, compilando i moduli presenti sul sito www.aiditalia.org.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews