MARANO, IERI GIORNATA NERA SUL FRONTE CRIMINALE: DUE RAPINE, DUE TRUFFE E UNA SVENTATA IN EXTREMIS

879 Visite

Giornata nerissima, quella di ieri, sul fronte criminale in città: due rapine in due esercizi commerciali del territorio, due truffe, per migliaia di euro, ai danni di due anziani e con la tecnica del finto nipote; una tentata truffa, sempre ai danni di un anziano, sventata invece dai carabinieri nei pressi della posta di via Nuvoletta. Un delirio, insomma, a fronte di qualche timida rassicurazione di asini e soggetti istituzionali che non conoscono il territorio. Ancora piuttosto blanda la risposta delle forze dell’ordine, ma ciò è dovuto a una serie di fattori, in primis la mancanza di uomini e poi perché ci sono, anche in ambito operativo, territori di serie A e di serie B. Marano interessa solo per eventi di mafia di grossa portata, non per l’ordinario. Inchieste di mafia vere tuttavia, sull’attuale situazione, nemmeno se ne vedono da tempo immemore e le operazioni ad alto impatto, quelle per le dinamiche criminali ordinarie, andrebbero ripetute ogni settimana.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews