MARANO, ATTENDE IL FIGLIO CHE ESCE DALLA SCUOLA E LE RUBANO L’AUTO. MA L’ASINO CONTINUA A DIRE CHE E’ TUTTO OK

Gentile direttore, oggi, ore 12,30, in via Soffritto, fuori la scuola Darmon, nonostante la presenza di tantissime persone, è stata rubata un auto, nel giro di pochi minuti, a quanto pare di una mamma in attesa di prelevare il figlio. Questo è l’ennesimo furto nella zona, ma continuano a dire che va tutto bene. Se il centro di Marano è abbandonato, le lascio immaginare la periferia. Grazie mille alle istituzioni.

Carmen (Marano)













