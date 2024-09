Crollo a Saviano, Meloni dagli Usa chiama il sindaco: “Vi siamo vicini”

122 Visite

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – a New York per prendere parte ai lavori dell’Unga – ha avuto dagli Stati Uniti alcuni colloqui telefonici con il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, e il Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano.

La premier, informa Palazzo Chigi, «ha espresso a Simonelli e, per il suo tramite, ai parenti delle vittime e alle altre famiglie coinvolte, il proprio cordoglio e quello del Governo per il tragico incidente accaduto questa mattina, ha assicurato la vicinanza delle istituzioni nazionali alle amministrazioni locali e ha ringraziato i soccorritori».













