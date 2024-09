292 Visite

Il 23 settembre, a Chiaiano, alle ore 18, dinanzi al piazzale antistante alla metro, andrà in scena la manifestazione per dire no, dopo 27 anni, alla chiusura del commissariato di polizia. L’evento è denominato “Mille fiaccole” contro la chiusura del commissariato di Chiaiano. Sarà anche l’occasione per discutere della questione sorvoli aerei su Napoli nord e sul congestionamento dell’aeroporto di Capodichino.













