Polemiche peril concerto di Fedez a Ozieri a poche ore dalla morte di un bambino di nove anni

302 Visite

Un fine settimana di festa si è trasformato in un dramma a Ozieri, in provincia di Sassari. Gioele Putzu, un bambino di soli 9 anni, ha perso la vita tragicamente mentre giocava a calcio, schiacciato da una porta. Pochi minuti dopo, a pochi metri di distanza, il rapper Fedez saliva sul palco per un concerto, nell’ambito della festa patronale, innescando un’accesa polemica.

Il padre di Gioele, Ivan Putzu, ha espresso tutto il suo dolore in una lettera aperta a Fedez, pubblicata sui social. “Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore”, ha scritto, sottolineando lo shock di aver visto suo figlio morire mentre il cantante si esibiva a pochi passi di distanza.

Fedez, dal canto suo, ha risposto alle accuse sui social, affermando di aver chiesto un minuto di silenzio per commemorare Gioele prima dell’inizio del concerto. “Nessuno si è permesso di dire nulla”, ha dichiarato, difendendosi dalle critiche.

La decisione di proseguire con lo spettacolo, nonostante la tragedia avvenuta a pochi metri dal palco, ha suscitato un dibattito acceso sui social e tra i cittadini. Molti hanno espresso solidarietà alla famiglia del piccolo Gioele, mentre altri hanno difeso la scelta di Fedez, sottolineando la difficoltà di cancellare un evento all’ultimo momento.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’incidente.

La Procura di Sassari ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino e i carabinieri hanno sequestrato la porta da calcio (porta mobile) che ha causato la tragedia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews