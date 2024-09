Marano, strisce blu. PER: “Venite a firmare la petizione per abolirle”

NO all’ampliamento delle Strisce Blu a Marano di Napoli! Cari cittadini, la situazione delle Strisce Blu a Marano di Napoli è e sarà insostenibile, richiede il nostro intervento immediato. Per esprimere il nostro dissenso e chiedere all’Amministrazione Comunale di rivedere il piano, abbiamo predisposto un modulo di raccolta firme. Con la tua firma, non solo darai voce al tuo disagio, ma contribuirai a costruire una forza inarrestabile che costringerà l’Amministrazione a riconsiderare le proprie scelte. Uniti possiamo fare la differenza! Con la presente petizione, chiediamo all’Amministrazione Comunale di Marano di Napoli di sospendere l’iniziativa della Delibera n° 53 del 16 luglio 2024 in merito all’ampliamento delle Strisce Blu e l’installazione delle macchinette per il pagamento del ticket e di riaprire un confronto serio e trasparente con i cittadini per rivedere il piano in modo da renderlo equo e sostenibile. Firma il modulo e contribuisci a far sentire la voce dei cittadini che non vogliono rassegnarsi a questa situazione. Il tempo stringe! La partenza del nuovo piano è imminente. La tua firma è fondamentale per dimostrare all’Amministrazione Comunale che i cittadini non sono disposti ad accettare passivamente questa decisione. Non perdere l’opportunità di far sentire la tua voce! Vieni a firmare presso: CAF di Corso Europa, 95. Insieme possiamo proteggere la nostra città.

PER le Persone e la Comunità Circolo PER di Marano