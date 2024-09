Strage di Paderno Dugnano, meno di minuti e 68 coltellate per sterminare la famiglia

259 Visite

Meno di due minuti per sterminare la famiglia con 68 coltellate. Più della metà, ben 39, sferrate al fratellino, soprattutto al collo e alla schiena. E gli altri 29 fendenti per uccidere i genitori Fabio e Daniela, piombati di corsa nella cameretta dei figli per soccorrere il secondogenito e colpiti alla schiena, alla gola e al petto. È il tragico conto dell’orrore della strage familiare di via Anzio 33 a Paderno Dugnano. Numeri che fotografano nella maniera più cruda la furia killer scatenata dal 17enne Riccardo C., reo confesso del triplice omicidio. Nell’interrogatorio di domenica pomeriggio nella caserma dei carabinieri, a 12 ore dalla mattanza, il ragazzo ha raccontato tra le lacrime di aver ammazzato tutti per vivere “in modo libero” e per liberarsi da quel “disagio” con cui conviveva e che non













