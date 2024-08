9 e 10 SETTEMBRE TERZA EDIZIONE DEL MONTERUSCELLO FEST. SUL PALCO ANCHE GIGI FINIZIO E FRANCO RICCIARDI

“Anche quest’anno – ha detto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – siamo felici di sostenere il Monteruscello Fest, diventato ormai un appuntamento fisso a Pozzuoli. La ricerca scientifica ha fatto notevoli passi avanti negli anni, grazie al sostegno di tutti noi, ma non basta ancora. C’è tanto su cui lavorare, e io ringrazio i fratelli Testa di Punto Nave e Giovanni Tammaro, presidente di Confagricoltura Napoli, per essere in prima linea in questo ambito, mostrando sensibilità e attenzione. Nei due giorni del Fest, i prodotti flegrei saranno valorizzati dai migliori chef. É un’occasione unica per assaporare creazioni originali e conoscere le colture locali. Invito tutti a fare una donazione e a venire a Monterusciello, per la ricerca e per i Campi Flegrei”, ha concluso il sindaco.

“La terza edizione del Monteruscello Fest che si terrà il 9 e 10 settembre prossimi, si conferma – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo – una iniziativa capace di coinvolgere operatori del settore e stakeholder nella valorizzazione di un territorio da sempre vocato all’agricoltura e alle produzioni agroalimentari di qualità. Una iniziativa che vede l’impegno instancabile per la promozione delle colture autoctone dei Campi Flegrei e per il meritorio lavoro in favore del Tigem, l’Istituto Telethon di genetica e medicina di Pozzuoli”.