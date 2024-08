Mafia, ancora commissioni d’accesso nei Comuni Italiani, stavolta è il turno di Aprilia, la linea dura di Piantedosi continua

385 Visite

Passare al setaccio appalti, gare, soggetti vincitori, soggetti esclusi. Stabilire se la criminalità organizzata fosse realmente in grado di condizionare le scelte del Comune di Aprilia. A 45 giorni dagli arresti dell’inchiesta Assedio che hanno travolto la città del pontino il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha nominato la Commissione d’indagine per l’accesso all’attività amministrativa del comune, su specifica delega del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Una mole di lavoro che servirà per capire se esistono i presupposti dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, che deve essere proposto eventualmente poi al Viminale. L’operazione di carabinieri e Direzione investigativa antimafia ha portato a inizio luglio a 23 arresti.

Dopo il caso Caserta e gli altri scioglimenti la linea dura del Viminale e del suo capo Matteo Piantedosi continua a setacciare l’attività amministrativa nei comuni. Un lavoro meritorio che, purtroppo, buona parte delle compagini politiche ignora, ma che, è sinonimo di netta volontà di voler ripristinare la legalità. Che siano di destra, che siano di sinistra, le amministrazioni, se condizionati dalla mafia devono essere spazzate via. Ci auguriamo ben presto interventi nell’area Nord di Napoli.













