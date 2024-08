Strage in Germania, fermato un 15enne

112 Visite

Un quindicenne fermato dalla polizia potrebbe sapere chi ha commesso l’attentato. Lo ha sottolineato il procuratore capo Markus Caspers che conduce le indagini sui fatti di Solingen: “Secondo testimonianze raccolte dalla polizia un uomo avrebbe parlato con il giovane nei pressi del luogo dove subito dopo si sono verificati gli accoltellamenti. Sono in corso delle verifiche”.

Prima del fermo del 15enne, intorno alle ore 13 di ieri è stato rinvenuto un coltello a 200 metri dalla piazza Frenhof, dove venerdí sera la festa e il divertimento si sono trasformati in terrore e sangue. “Il movente di chi ha colpito a Solingen non è ancora chiaro, ma la matrice terroristica non è esclusa”, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa a Wuppertal.

Solingen, città del Land Nord Reno Vestfalia, mentre 75mila persone per le strade e in piazza cantavano e ballavano, ha vissuto uno dei giorni più tristi della sua storia. La città è già segnalata nei libri di storia, perché il 26 maggio del 1993 cinque tra donne e bambine turche morirono in seguito ad un attacco incendiario ad un palazzo da parte di quattro giovani tedeschi estremisti di destra e neonazisti.

Solingen diventò il simbolo di quello che la nuova Germania unita non doveva e non voleva essere. Da quel giorno conviveva, come gran parte del Paese, con il fantasma del terrore che può avere le sembianze di un naziskin o di un terrorista islamico, ma provoca comunque le stesse paure e inquietudini. Negli ultimi tempi la cittadina situata tra Dortmund e Düsseldorf stava tentando di rialzare la testa e il Festival con musicisti e Dj, organizzato per commemorare i 650 anni della sua fondazione, era stato accolto con grande entusiasmo da autorità e cittadini.

Ma venerdì sera alle ore 21.40, in mezzo alla folla festante, in mezzo a tedeschi e stranieri che cantavano e ballavano, il fantasma è tornato. È un uomo alto circa 1 metro e 75, tra i 20 e i 30 anni, barba folta e scura, aspetto di un uomo proveniente da paesi del sud europa o mediorientali, vestito di nero e con un berretto“. Questa la prima descrizione fornita dalla polizia del folle, dell’assassino, del terrorista che si è lanciato tra la folla accoltellando più persone possibile. Tre i morti, 8 i feriti di cui 5 gravissimi. “Ho visto una persona cadere davanti a me – ha raccontato un testimone – All’inizio ho pensato che si trattasse di un ubriaco. Ma poi mi sono girato e ho visto atre persone a terra e diverse pozze di sangue“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews