Pompei: chiuso bar per 10 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato di Pompei, dei Carabinieri della Stazione di Pompei e della Guardia di Finanza – Nucleo Operativo di Torre Annunziata, ha disposto la sospensione per 10 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un lounge bar di Pompei.

In particolare, nella notte dello scorso 28 aprile, gli operatori erano intervenuti presso l’attività commerciale per la segnalazione di una rissa, scaturita tra alcuni avventori del bar, conclusasi, però, poco prima del loro arrivo.

Ancora, nella notte del 9 marzo scorso, i poliziotti del locale Commissariato, erano intervenuti, nei pressi del locale, per motivi di viabilità perché diversi veicoli erano stati parcheggiati in modo da occupare la sede stradale; pertanto, gli stessi, con il supporto di una pattuglia della Guardia di Finanza, erano riusciti a ripristinare la circolazione stradale.

Inoltre, nella notte del 29 gennaio scorso, gli agenti, nelle immediate adiacenze del chiosco bar, avevano identificato diversi giovani denunciandone uno per porto di armi ed oggetti atti a offendere poiché sorpreso con una pistola a salve, priva di tappo rosso, e un coltello a serramanico.

Già precedentemente gli operatori avevano controllato il locale commerciale riscontrando la presenza di diversi soggetti con pregiudizi di polizia; inoltre, per violazioni in materia di disposizioni anti covid e per occupazione abusiva di suolo pubblico, il titolare era stato sanzionato amministrativamente mentre il locale era stato chiuso.

Il provvedimento, eseguito questa mattina, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

