Tragedia ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Un bimbo di 4 anni, D.M., è morto stamattina in quello che sembra essere stato un incidente domestico. Il bimbo, secondo quanto appreso, era in un locale con il padre, distante pochi metri, quando si è tirato addosso da uno scaffale un fusto contenente materiale ferroso che gli ha sfondato il torace.













