Individuati e recuperati due corpi all’interno del veliero Bayesian. “Uno è di corporatura robusta”

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di due dei sei dispersi intrappolati all’interno di una delle cabine del relitto della Bayesian, affondato nella notte tra domenica e lunedì al largo di Porticello. Uno dei due corpi sarebbe di un uomo di corporatura robusta. Le vittime del naufragio salgono dunque a tre, mentre proseguono le ricerche degli altri quattro dispersi, che potrebbero trovarsi all’interno delle altre stanze del relitto. I cadaveri non sono ancora stati portati sul gommone dei vigili del fuoco perchè l’operazione sta procedendo per gradi a causa della complessità delle manovra e dei tempi di decompressione dei sub. Dopo una prima sosta a venti metri di profondità i sommozzatori stanno per portarli in superficie.