Sanità, Nappi (Lega): la Regione condanna al licenziamento 250 operatori

“L’indifferenza e il voltafaccia dell’amministrazione regionale, che – dopo una proposta della Lega fatta propria e condivisa da tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione – si era formalmente impegnata in Consiglio a tutelare i lavoratori dell’Asl Na1, condannano 250 operatori al licenziamento. Nonostante le nostre sollecitazioni alla Regione e all’Asl, rivolte non solo nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e delle loro famiglie, ma anche a tutela dell’immagine dello stesso Consiglio, ancora una volta De Luca e i suoi si rivelano per quello che sono: bugiardi seriali che mai mantengono la parola data. Si vergognino e si facciano da parte”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













