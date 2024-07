Villaricca-Mugnano, cavallo di ritorno indigesto: 20enne arrestato per estorsione

Si tratta di una vicenda che mette in luce un aspetto inquietante della realtà moderna: il furto d’auto e l’odioso ricatto del “cavallo di ritorno”. In un contesto in cui il desiderio di recuperare un bene sottratto si scontra con la scelta di denunciare, la storia di un cittadino di Villaricca si distingue come un esempio di coraggio e determinazione.

Dopo aver subito il furto della propria Fiat Panda, il malcapitato riceve nel pomeriggio una chiamata anonima. “Se vuoi l’auto, devi darmi tot soldi”, afferma l’estorsore. La situazione si fa subito difficile: accettare la richiesta significa entrare in un vortice di sfruttamento, dove ogni concessione apre la porta a ulteriori richieste. D’altro canto, denunciare potrebbe apparire un atto di coraggio, ma è anche un passo che molti temono, per paura di ritorsioni.

Le variabili da considerare sono innumerevoli: la mancanza di assicurazione contro il furto, le difficoltà economiche che alla fine del mese rendono difficile anche solo immaginare l’acquisto di una nuova auto, e l’affetto che si nutre verso un bene che va oltre il valore commerciale. Ma il nostro protagonista non si lascia intimidire.

Invece di sottostare alle richieste dell’estorsore, decide di contattare le forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Qualiano raccoglieranno la denuncia e, dimostrando grande professionalità e dedizione, organizzano un servizio ad hoc in collaborazione con la sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania.

Il luogo scelto per l’incontro con l’estorsore è emblematico: un cimitero a Villaricca. Qui, in un contesto che solitamente induce riflessione, si consuma un’azione di grande tensione. I carabinieri, appostati e pronti a intervenire, assistono allo scambio dei 1.200 euro richiesti per il “cavallo di ritorno”. Un’operazione delicata, culminata in un inseguimento di cinque chilometri che ha portato all’arresto dell’estorsore.

Un ventenne di Mugnano di Napoli e già conosciuto dalle forze dell’ordine, alla fine si dimostra collaborativo, rivelando ai carabinieri la posizione dell’auto rubata. E così, grazie alla determinazione del cittadino e alla prontezza dei Carabinieri, il veicolo viene recuperato e restituito al legittimo proprietario.

L’arresto ha portato a pesanti accuse: tentata estorsione, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente, è detenuto in carcere, in attesa di giudizio, su disposizione della procura di Napoli Nord.