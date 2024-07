SCAMPIA, IL TERRIBILE BILANCIO DEL CROLLO: UN MORTO E 13 FERITI

152 Visite

Un morto, due feriti gravi e 11 lievi. Sette feriti sono bambini. E’ questo il drammatico bilancio del crollo verificatosi ieri sera, poco dopo le 23, su un ballatoio della Vela Celeste del quartiere di Scampia. Pochi minuti dopo l’arrivo di vigili del fuoco, polizia, carabinieri e ambulanze del pronto soccorso sono giunte sul posto: era chiaro da subito che ci si trovava davanti ad una tragedia. Le squadre dei pompieri hanno iniziato da subito a scavare tra le macerie per prestare immediato soccorso a chi è stato travolto dal crollo.

La Vela Celeste è una delle ultime rimaste in piedi a Scampia dopo l’abbattimento delle altre Vele deciso per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti.

Urla e grida di dolore tra i residenti e i familiari delle persone rimaste intrappolate dal crollo del ballatoio. Scene di panico con chi tentava di soccorrere i feriti ma non riusciva a raggiungerli.

Anche un bambino tra i feriti e un minorenne trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale pediatrico Santobono.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews