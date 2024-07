Harris al veleno contro Trump: predatore che ha abusato di donne

105 Visite

Kamala Harris ha attaccato duramente Donald Trump definendolo un “ un predatore che ha abusato delle donne “. L’attuale vicepresidente degli Stati Uniti, tra le favorite per succedere a Joe Biden nella corsa presidenziale dopo il ritiro di quest’ultimo, ha paragonato il tycoon ai truffatori e predatori che in passato, quando era procuratrice, ha più volte messo sotto inchiesta.

Harris, che avrebbe già ricevuto il sostegno di un numero sufficiente di delegati (ben oltre i 1.976 richiesti) per ottenere la nomination democratica, era stata a sua volta sbeffeggiata da The Donald. Nel primo comizio elettorale in Michigan, ad esempio, Trump ha detto di chiamare la rivale “ Laughing Kamala “. “ Avete visto come ride? È pazza” , aveva affermato di fronte ai propri sostenitori.













