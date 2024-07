Kamala Harris, primo discorso dopo il ritiro di Biden: “Risultati senza pari nella storia moderna”

39 Visite

“L’eredità e i risultati di Joe Biden sono senza pari nella storia moderna”. Sono queste le parole più forti di Kamala Harris, nel suo primo discorso da candidata in pectore alla Casa Bianca per i democratici. La vicepresidente in carica, dopo il ritiro di Biden che l’ha ufficiosamente nominata sua erede (ma sarà il partito democratico a investirla ufficialmente del ruolo di sfidante del repubblicano Donald Trump) ha lodato “l’onestà e l’integrità” del presidente uscente, dicendosi grata per il suo lavoro.

Pochi minuti prima, su X, aveva esplicitamente parlato della sua candidatura non ancora formale: “E’ il primo giorno intero della nostra campagna, quindi più tardi andrò a Wilmington per salutare il nostro staff nel quartier generale. Meno un giorno. Ora 105. Insieme, vinceremo“.

“L’eredità dei successi di Joe Biden in questi tre anni e mezzo non ha parti nella storia moderna: in un mandato ha già superato i successi della maggior parte dei presidente che hanno servito due mandati”, spiega la Harris, che celebra il presidente elencando le qualità che ha visto “ogni giorno durante la sua presidenza: la sua onestà, la sua integrità, il suo impegno per la famiglia e la fede, il suo cuore grande e il suo profondo amore per il nostro Paese”. “Sono testimone diretta – ha continuato – del fatto che ogni giorno il presidente Biden lotta per gli americani e noi gli siamo profondamente grati per il suo servizio per la nazione”.













