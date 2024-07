Siglato l’accordo per Bagnoli, Meloni: «Investimento strategico per tutto il Sud»

36 Visite

«È un investimento strategico per il Sud, per la Campania, per l’Italia. Io rivendico la scelta di questo governo di aver voluto destinare a questo progetto 1 miliardo e 218 milioni di euro di risorse della coesione». Questo uno dei passaggi principali dell’intervento di Giorgia Meloni alla firma del del protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio. Subito dopo la firma dell’intesa, la premier ha invitato anche il presidente della Regione Vincenzo De Luca a una foto.

I FONDI

Lungo l’intervento della Premier, che ripercorre gli ultimi passaggi della trentennale vicenda bagnolese: «Bagnoli Futura è fallita dieci anni fa e da quel momento si è aperto il capitolo del commissariamento dell’area con la nomina nel 2015 del primo commissario di governo e con l’indicazione di Invitalia come soggetto attuatore il programma di risanamento. Che cosa è che non ha funzionato? Non ha funzionato che in questi dieci anni è marcato un elemento non secondario per garantire che il commissariamento potesse dare risultati concreti, e cioè le risorse. Oggi noi cerchiamo di contribuire a risolvere, un problema al quale abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento. Abbiamo riattivato la cabina di regia prevista dalla legge che ha istituito l’area di crisi Bagnoli-Coroglio, è stato rimodulato il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana e soprattutto ci siamo occupati di individuare le risorse necessarie per fare in modo che gli impegni presi, a differenza di quanto accaduto per tanti anni, non rimanessero così scritti sulla sabbia». Su questo sito, ricorda la premier, a fronte dei circa 2 miliardi e 280 milioni euro necessari a coprire il costo degli interventi di riqualificazione e di risanamento, «era stata messa a disposizione la cifra di 480 milioni, cioè meno di un settimo di quanto necessario». Con il decreto coesione, precisa, «noi abbiamo scelto di stanziare quello che serve per coprire gli investimenti pubblici, ovvero 1 miliardo e 218 milioni a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, quindi fondi nazionali».













