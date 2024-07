Marano, manca l’acqua e il Comune ha alzato bandiera bianca. Dicono che è colpa degli allacci abusivi e allora perché non interviene?

120 Visite

Gentile direttore, se gli impianti idrici fossero adeguati non avremmo problemi di cali di pressione che non permettono di servire le utenze domestiche. Qualora il problema fossero, come sostiene l’ufficio tecnico comunale, anche le utenze abusive di sicuro – mettendo in atto un’opera di repressione e successiva regolarizzazione dell’utente abusivo – il problema pressione rimarrebbe inalterato. Quindi il Comune che diavolo fa? E’ compito suo stanare gli abusivi o ci dobbiamo accollare anche questo onere?

Luigi (Marano)

Vi ricordate quando qualcuno, oggi al vertice del Comune, parlò di lotta agli allacci abusivi? Tutte chiacchiere.

La Redazione













