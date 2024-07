Bimba di 6 anni si perde in spiaggia a Gallipoli e cammina per 2 chilometri e mezzo: ritrovata in un lido dai poliziotti

295 Visite

Ha camminato per oltre due chilometri non vedendo più i suoi genitori: ha dell’incredibile la storia della bambina, che sabato pomeriggio, a Gallipoli, è stata protagonista di una storia fortunatamente a lieto fine, dopo momenti di panico vissuti in spiaggia per il suo smarrimento. La piccola, di sei anni, infatti, sarebbe sfuggita per un istante agli occhi dei genitori, mentre giocava coi fratellini, e disorientata tra i tanti bagnanti si sarebbe poi allontanata e persa.

La segnalazione di scomparsa della bimba è stata raccolta dalla sala operativa della questura di Lecce: teatro dell’episodio lido Conchiglie, area molto frequentata, soprattutto in questo periodo, della costa ionica leccese.

Immediate le ricerche da parte di due pattuglie del reparto prevenzione crimine e della volante del commissario di polizia locale sul luogo dello smarrimento, dove si trovavano i genitori della bambina, in evidente stato di agitazione.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava in spiaggia insieme ai suoi due fratellini, sfuggendo per attimo alla vista dei genitori e confondendosi tra la folla, tanto da non essere più visibile. Il padre e la madre della piccola, nel panico, con l’aiuto dei vicini di ombrellone hanno allertato il 112, mettendo in moto la macchina delle ricerche.













