Super rapina da 700 milioni di euro. Orafo rapinato con spray urticante

Quindici chili di verghe d’oro. È il bottino da 700mila euro rapinato a un gioielliere di Arezzo. È successo a Badia al Pino. Secondo quanto si apprende, il colpo c’è stato verso mezzogiorno e i banditi hanno agito spruzzando spray urticante al proprietario di una ditta orafa che insieme ad un dipendente stava trasferendo 15 chili di verghe d’oro in un furgone. L’assalto c’è stato davanti alla sua ditta, la ‘Italiana oro’. Sul posto sono arrivati i carabinieri che conducono le indagini e un’ambulanza per i soccorsi ai due orafi sottoposti ad accertamenti medici. Indagini sono in corso per individuare i responsabili. E’ facile scappare da strade secondarie in quella zona della provincia, ma gli abitati sono anche molto popolosi. I banditi hanno agito conoscendo le abitudini di questi orafi e li hanno assaliti con estrema sicurezza nonostante l’orario diurno. Il distretto orafo con le sue aziende ricche di materie prime preziose è tornato molto appetibile per la criminalità.













