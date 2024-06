CAMPI FLEGREI, NUOVO SCIAME SISMICO

239 Visite

Nuovo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore 04:08 del 24/06/2024 (UTC 02:08 del 24/06/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 16 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=1.6±0.3,” si spiega in una nota.













