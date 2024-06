COMUNE DI QUARTO, UNA TRE GIORNI DI STREET FOOD, MUSICA E ANIMAZIONE

117 Visite

Il 21, 22 e 23 giugno, a Quarto, in provincia di Napoli, la prima tre giorni dedicata allo street food e agli alimenti tipici regionali, con prodotti provenienti da molte regioni italiane. L’iniziativa è inserita nel programma di eventi Quarto in viaggio per la legalità, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli. La prima edizione dell’evento organizzato dal comune della città flegrea, vedrà un fitto programma di eventi a corredo del programma di degustazioni. La kermesse è in collaborazione con Amip (Associazione culturale e di promozione sociale eventi e mercatini). Prodotti del territorio che incrociano bontà provenienti da tutta Italia come la bombetta succulento involtino pugliese, l’hamburger di scottona laziale servito con birra artigianale, il caciocavallo impiccato molisano, gli arrosticini abruzzesi, alcune specialità emiliane, solo per citarne alcuni. La villa comunale sarà il teatro che accoglierà i circa venti truck pronti per servire tantissime prelibatezze ai visitatori. “Quarto – spiega il sindaco Antonio Sabino – apre ancora una volta i propri orizzonti anche oltre i confini dei propri territori, ospitando aziende agroalimentari provenienti da tutta Italia”.

“In quanto assessore agli eventi e alle attività produttive – afferma Annarita Ottaviano – sono molto soddisfatta della risposta arrivata da tutta Italia per questo evento che vuole esprimere inclusività e spensieratezza”. Una tre giorni da vivere nella Villa comunale di Quarto che oltre ad ospitare prelibatezze e specialità enogastronomiche, grazie alla collaborazione con l’associazione La forza delle idee, vede anche un ricco programma di eventi, realizzati con il contributo della commissione eventi. Si inizia il 21 con l’apertura degli stand prevista per ore 17.00, alle 19.00 inizia l’animazione con le mascotte della tv. Alle 21 il la musica della Vocal Band con repertorio dagli anni settanta fino agli anni di oggi. Si chiude alle 24.00. Sabato 22 l’apertura è alle 12.00, alle 19.00 ancora l’animazione con le mascotte della tv e la possibilità di foto ricordo per i bambini. Dalle 21.00 concerto di musica popolare con i Vienteterra. Domenica 23 apertura degli stand alle ore 12.00, dalle 19.00 ancora tanta animazione con le mascotte della Walt Disney, in chiusura a partire dalle 22.00 Figli di Bertè in concerto.













