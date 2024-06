PerCorsi di Salute, il 15 e 16 giugno al Parco Borbonico del Fusaro

177 Visite

Il prossimo 15 e 16 giugno, il Parco Borbonico del Fusaro, a Bacoli, ospiterà

l’evento PerCorsi di Salute;. Due giornate dedicate alla promozione della cultura

della salute e del benessere.

Il progetto, promosso dall'Associazione Carena, insieme al giornale La Voce della

Scuola, al coordinamento Rotary Club Giugliano – Ager Liternum, il Rotary Club

Campi Flegrei e la Cattedra Unesco – Educazione alla Salute e allo Sviluppo

sostenibile della Federico II di Napoli, hanno organizzato queste due giornate

dedicate alla promozione della cultura della salute e del benessere della persona. Con

attività sportive e informazioni sulla corretta alimentazione, l’obiettivo è di

sensibilizzare la cittadinanza sui benefici di uno stile di vita sano e attivo, in linea con

l’Obiettivo 3 dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

L’evento è patrocinato da importanti enti istituzionali tra cui il Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali, la Regione Campania e il Comune di Bacoli, e rientra

nell’ambito del progetto SwitchtoHealthy che promuove modelli alimentari

mediterranei sani e sostenibili.

Partecipando all'evento ci sarà l’opportunità di incontrare consulenti della salute, della

nutrizione e del benessere psico-fisico con cui è possibile approfondire informazioni

utili per mantenere un corretto stile di vita e migliorare il benessere generale.

L’iniziativa è, inoltre, patrocinata dagli Ordini professionali dei Biologi, dei

Tecnologi alimentari, dei Giornalisti e dei dottori Agronomi e Forestali della

Campania. La partecipazione prevede il rilascio di Crediti Formativi Professionali

(CFP).

Si allega il programma.













